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На "Армии-2017" подписано 23 госконтракта и три соглашения на сумму более 170 млрд рублей

Армия и ОПК
24 августа, 13:30 дата обновления: 24 августа, 13:56 UTC+3

Минобороны заключило соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса

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© Марина Лысцева/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. На "Армии-2017" подписаны 23 госконтракта и три соглашения с 17 предприятиями на общую сумму более 170 млрд рублей, сообщили замминистра обороны Юрий Борисов.

"Сегодня подписаны 23 государственных контракта и три дополнительных соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 170 млрд рублей", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит в парке "Патриот" с 22 по 27 августа.

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