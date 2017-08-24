На "Армии-2017" подписано 23 госконтракта и три соглашения на сумму более 170 млрд рублей

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. На "Армии-2017" подписаны 23 госконтракта и три соглашения с 17 предприятиями на общую сумму более 170 млрд рублей, сообщили замминистра обороны Юрий Борисов.

"Сегодня подписаны 23 государственных контракта и три дополнительных соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 170 млрд рублей", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит в парке "Патриот" с 22 по 27 августа.