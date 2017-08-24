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Минобороны РФ подписало контракт на поставку первой партии БМП-3 с модулем "Эпоха"

Армия и ОПК
24 августа, 17:08 UTC+3 область/ 24, августа. /ТАСС

Общая сумма контрактов превышает 4 млрд рублей

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КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ подписало на военно-техническом форуме "Армия-2017" контракты на 4 млрд руб. с холдингом "Высокоточные комплексы" и "Конструкторским бюро приборостроения" на поставку первой партии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" и запчастей для комплексов "Панцирь-С1", передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Подписи под документами поставили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и гендиректор "Конструкторского бюро приборостроения" Дмитрий Коноплев.

"Общая сумма контрактов превышает 4 млрд руб. Впервые Сухопутные войска получат в опытно-войсковую эксплуатацию модернизированные боевые машины пехоты, оснащенные дистанционно управляемым боевым модулем с современным ракетно-пушечным вооружением", - отметил диктор на церемонии подписания.

Новый безэкипажный универсальный боевой модуль "Эпоха" разработки КБП предназначен для оснащения перспективных бронированных машин. Модуль управляется дистанционно с терминалов командира и наводчика и не занимает пространства внутри боевой машины. В комплект вооружения модуля входят автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм, спаренный с ней пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ".

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