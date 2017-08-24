Минобороны России впервые купило БМПТ "Терминатор"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ и "Уралвагонзавод" (УВЗ) подписали на "Армии-2017" контракты по поставкам новых танков Т-90М и машин поддержки "Терминатор", а также контракты по капремонту танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и глава УВЗ Александр Потапов.

"Впервые в интересах Сухопутных войск закупается боевая машина поддержки танков, созданная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения", - сказал Борисов.

"На вооружение Российской армии поступает новый вид бронетанкового вооружения - боевая машина поддержки танков, а также новейшая модификация танка Т-90 - танк Т-90М. Общая сумма заключаемых контрактов превышает 24 миллиарда рублей", - отметил диктор на церемонии подписания.