Минобороны России впервые купило БМПТ "Терминатор"

В Краснодарском крае усилена группировка спасателей для борьбы с пожарамиНовости партнеров 24 августа, 14:33
Мамиашвили: бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в КаспийскеСпорт 24 августа, 14:31
СК возбудил дело о халатности чиновников после гибели людей на пожаре под ВолгоградомПроисшествия 24 августа, 14:25
Тренер: отбывшая дисквалификацию за допинг призер Олимпиады Завьялова возобновит карьеруСпорт 24 августа, 14:24
Гендиректор: ХК "Адмирал" с нынешним составом может бороться за высокие позицииСпорт 24 августа, 14:17
Меркель против Шульца: расклад сил за месяц до выборов в БундестагМеждународная панорама 24 августа, 14:00
Порошенко наградил орденами Байдена и ОлландаМеждународная панорама 24 августа, 13:48
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млнМеждународная панорама 24 августа, 13:40
Власти Москвы запустили в метро поезд, посвященный Дню городаОбщество 24 августа, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ и "Уралвагонзавод" (УВЗ) подписали на "Армии-2017" контракты по поставкам новых танков Т-90М и машин поддержки "Терминатор", а также контракты по капремонту танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и глава УВЗ Александр Потапов.
"Впервые в интересах Сухопутных войск закупается боевая машина поддержки танков, созданная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения", - сказал Борисов.
"На вооружение Российской армии поступает новый вид бронетанкового вооружения - боевая машина поддержки танков, а также новейшая модификация танка Т-90 - танк Т-90М. Общая сумма заключаемых контрактов превышает 24 миллиарда рублей", - отметил диктор на церемонии подписания.