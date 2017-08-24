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Два фрегата проекта 11356 и две подлодки "Лада" вошли в проект новой ГПВ

Армия и ОПК
24 августа, 16:56 UTC+3 область/ 24, августа. /ТАСС

Новая государственная программа вооружений стартует в 2018 году, отметил замминистра обороны России Юрий Борисов

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КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Контракты на создание двух фрегатов проекта 11356 и двух неатомных субмарин "Лада" включены в проект новой госпрограммы вооружения (ГПВ), сообщил в четверг замминистра обороны РФ Юрий Борисов на международном военно- техническом форуме "Армия-2017".

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"Планируется, но это пока проект. Эти все мероприятия являются предметом новой государственной программы вооружений, которая стартует у нас с 2018 года. А раз это проект, говорить "с металлом в голосе" можно будет только после того, как президентом РФ, Верховным главнокомандующим эта программа будет утверждена", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. Для Черноморского флота сейчас построены три таких корабля.

Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".

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