"Адмирал Ушаков" провел боевые стрельбы во время учений в Баренцевом море

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МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Экипаж эскадренного миноносца Северного флота "Адмирал Ушаков" выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным целям во время учений в Баренцевом море. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.
"В учении были задействованы расчеты батарей универсального калибра - носовой и кормовой артиллерийских установок АК-130. Они успешно выполнили стрельбу по имитированной воздушной цели", - сказали на флоте.
Были отработаны различные варианты управления огнем в автоматическом и ручном режимах. Также экипаж корабля провел комплекс стрельб по макетам плавающих мин.
"Адмирал Ушаков" оснащен комплексами крылатых ракет "Москит" и двумя артиллерийскими установками АК-130 со скорострельностью 90 выстрелов в минуту.