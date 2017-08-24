Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу оценил на "отлично" действия войск на учениях сил МТО под Ярославлем

Армия и ОПК
24 августа, 15:55 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 24, августа. /ТАСС

Замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что не может "дать оценку выше или ниже той, которую дал министр обороны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу оценил на "отлично" действия войск Западного военного округа на учениях сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) в районе Ярославля. Об этом сообщил в четверг журналистам замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, осуществляющий руководство маневрами.

"Я не могу дать оценку выше или ниже той, которую дал министр обороны. Мы с командующим войсками Западного военного округа спросили, какая оценка, товарищ министр. Он ответил: "Оценка вам - "отлично", - заявил Булгаков.

"Не так просто проехать по наведенному (через реку - прим. ТАСС) железнодорожному мосту танкам, бронетранспортерам. Не так просто провести по нему железнодорожные эшелоны. Вот вам и оценка действий войск", - также отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Киева произошел взрыв
2
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
3
Источник: росгвардейцы не могли предотвратить гибель спортсмена в Хабаровске
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Минобороны России впервые купило БМПТ "Терминатор"
6
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
7
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама