Шойгу оценил на "отлично" действия войск на учениях сил МТО под Ярославлем

Найден новый источник парниковых газовСоциальная ответственность 24 августа, 15:54
Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в ТувуНовости партнеров 24 августа, 15:44
Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболомСпорт 24 августа, 15:38
Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результатыСпорт 24 августа, 15:30
"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"Спорт 24 августа, 15:18
Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферахЭкономика и бизнес 24 августа, 15:16
Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
В центре Киева произошел взрывПроисшествия 24 августа, 14:58
Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем годуСпорт 24 августа, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу оценил на "отлично" действия войск Западного военного округа на учениях сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) в районе Ярославля. Об этом сообщил в четверг журналистам замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, осуществляющий руководство маневрами.
"Я не могу дать оценку выше или ниже той, которую дал министр обороны. Мы с командующим войсками Западного военного округа спросили, какая оценка, товарищ министр. Он ответил: "Оценка вам - "отлично", - заявил Булгаков.
"Не так просто проехать по наведенному (через реку - прим. ТАСС) железнодорожному мосту танкам, бронетранспортерам. Не так просто провести по нему железнодорожные эшелоны. Вот вам и оценка действий войск", - также отметил он.