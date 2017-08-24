Шойгу оценил на "отлично" действия войск на учениях сил МТО под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу оценил на "отлично" действия войск Западного военного округа на учениях сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) в районе Ярославля. Об этом сообщил в четверг журналистам замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, осуществляющий руководство маневрами.

"Я не могу дать оценку выше или ниже той, которую дал министр обороны. Мы с командующим войсками Западного военного округа спросили, какая оценка, товарищ министр. Он ответил: "Оценка вам - "отлично", - заявил Булгаков.

"Не так просто проехать по наведенному (через реку - прим. ТАСС) железнодорожному мосту танкам, бронетранспортерам. Не так просто провести по нему железнодорожные эшелоны. Вот вам и оценка действий войск", - также отметил он.