Концепт роботизированной зенитной ракетной системы "Ермак" представили на "Армии-2017"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова представил на круглом столе, прошедшем в рамках форума "Армия-2017", концепт роботизированной зенитной ракетной системы (ЗРС) средней и малой дальности "Ермак", сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"ЗРС "Ермак" предназначена для эшелонированной обороны мобильных группировок сухопутных войск и наземных объектов от массированного удара средств воздушного нападения противника. Достигается эшелонированная оборона путем взаимодействия с пунктами управления С-300, боевых машин типа "Тор", ЗПРК типа "Тунгуска", - сообщили в пресс-центре.

В НИИ предложили перевооружить подразделения ПВО на ЗРС "Ермак" к 2030 году. По данным разработчиков, в состав ЗРС будут входить роботизированные пусковые установки, система обнаружения целей, модули малой дальности.

"Благодаря фактору автоматизации появляется возможность дистанционного управления системой с пунктов боевого управления. Пункты, в свою очередь, тоже работают в полностью автоматическом режиме, а оператор вносит в их работу лишь небольшие коррективы", - добавили в пресс-центре.

Разработчики предполагают, что "Ермак" сможет обнаруживать аэродинамические цели на дальности до 250 км, ближняя и дальняя граница поражения целей составляет 0,2-120 км, а нижняя и верхняя - 0,015-28 км. Одновременно система способна обстреливать 48 целей.