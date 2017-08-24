РСК "МиГ" обсуждает возможность выпуска в Перу комплектующих для МиГ-29

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. РСК "МиГ" и командование ВВС Перу обсуждают возможность выпуска комплектующих для МиГ-29М/М2 в этой стране, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Российская сторона по просьбе Перу готовит оптимальную офсетную программу, которая позволит обеспечить высокую степень локализации технического обслуживания самолетов МиГ-29М/М2 и выпуск отдельных узлов и агрегатов непосредственно на территории Перу, что будет способствовать развитию авиационной промышленности государства и трансферу современных технологий", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что наличие в Перу базы технического обслуживания самолетов МиГ-29, а также подготовленного летно-технического состава создает хорошие предпосылки для продвижения новейшей продукции корпорации. "В этой связи с представителями командования ВВС Перу обсуждены возможности продвижения новейшего глубоко модернизированного истребителя МиГ-29М/М2, что позволит существенно увеличить боевые возможности ВВС Перу при минимальных затратах на развертывание необходимой базы материально-технического обслуживания и подготовку персонала", - говорится в сообщении.

Истребители МиГ-29 состоят на вооружении ВВС Перу с 1997 года. В 2008-2014 годы корпорацией "МиГ" модернизированы восемь из них до уровня СМ. В перспективе планируется модернизировать еще партию самолетов, таким образом эти машины с высокими боевыми характеристиками будут находится в составе ВВС страны еще минимум 15 лет.