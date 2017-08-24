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Школьники Дудинки впервые принесли присягу юнармейцев на кораблях Северного флота

Армия и ОПК
24 августа, 16:43 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 24, августа. /ТАСС

В рамках форума "Армия-2017" 160 североморских школьников пополнили ряды "Юнармии"

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© Денис Кожевников/ТАСС

МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Школьники Дудинки в рамках мероприятий форума "Армия-2017" были впервые приняты в юнармейцы на борту кораблей Северного флота. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"160 школьников приняли в "Юнармию" на кораблях Северного флота в Дудинке", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие в порт большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Кондопога" из Кольской флотилии разнородных сил флота приняли участие в мероприятиях Международного военно-технического форума "Армия-2017". В первый же день их посетило более 640 местных жителей.

Экипажи кораблей и военнослужащие арктической бригады флота примут участие в проходящих на Таймыре торжественных мероприятиях, которые посвящены 75-летию обороны Диксона от атаки германского крейсера "Адмирал Шеер" в годы Великой Отечественной войны и 350-летию города Дудинки. Североморцы уже побывали в краеведческих музеях Норильска и Дудинки. Во время встреч со школьниками военные моряки рассказали о службе на Северном флоте, героях-североморцах, о своем участии в дальних походах.

В спортивном комплексе Дудинки состоялись соревнования между моряками и городскими командами по волейболу и футболу. В рамках торжественных мероприятий также состоится хоккейный турнир, в котором примет участие сборная флота.

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