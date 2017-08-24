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ЮАР, Аргентина и Филиппины хотят купить у "Калашникова" десантные и штурмовые катера

Армия и ОПК
24 августа, 17:37 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА 24, августа. /ТАСС

Отмечается, что Вооруженные силы ЮАР рассматривают покупку 12 катеров обеих модификаций, Филиппины и Аргентина - порядка 10 единиц

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Концерн Калашников/YouTube

КУБИНКА, 24 августа. /ТАСС/. ЮАР рассматривает вопрос покупки у концерна "Калашников" (входит в Ростех) 12 транспортно-десантных и штурмовых катеров, а Аргентина и Филиппины хотят 10. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.

"Вооруженные силы ЮАР рассматривают покупку 12 катеров обеих модификаций, Филиппины и Аргентина - порядка 10 единиц", - сказала Иванова в ходе форума "Армия-2017", где концерн представляет две модификации катеров - БК-16 и БК-10.

Ранее генеральный директор концерна Алексей Криворучко в интервью ТАСС рассказал, что "Калашников" рассчитывает в этом году заключить несколько контрактов на поставку катеров зарубежным заказчикам.

"Калашников" производит скоростной многоцелевой катер БК-18, транспортно-десантный БК-16, а также скоростную штурмовую лодку БК-10 и скоростную десантно-штурмовую БК-9.

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