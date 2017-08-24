ВКС РФ уничтожили за неделю в Сирии более тысячи объектов международных террористов

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили за неделю в Сирии более тысячи объектов международных террористических группировок, сообщается в пятничном номере газеты "Красная звезда".
Из инфографики, опубликованной газетой, следует, что самолеты ВКС России совершили в Сирии более 360 боевых вылетов. Беспилотными летательными аппаратами было совершено более 140 разведывательных вылетов и обнаружено более 190 объектов боевиков.