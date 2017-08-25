Военные музыканты представляют Россию на международном фестивале в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Военные музыканты Восточного военного округа (ВВО) представляют Россию в КНР на четвертом фестивале военных оркестров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.

"50 военных музыкантов Восточного военного округа принимают участие в четвертом международном музыкальном фестивале военных оркестров государств - членов ШОС "Труба мира - 2017", который стартовал в Шанхае. Творческий коллектив ВВО исполнит попурри на темы русских народных песен и музыкальные композиции военной тематики", - говорится в сообщении.

Кроме российских военных музыкантов на фестивале выступят музыкальные коллективы из Китая, Пакистана, Таджикистана, Киргизии.