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Военные музыканты представляют Россию на международном фестивале в Китае

Армия и ОПК
25 августа, 4:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, августа. /ТАСС

Коллектив Восточного военного округа исполнит попурри на темы русских народных песен и музыкальные композиции на военную тематику

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ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Военные музыканты Восточного военного округа (ВВО) представляют Россию в КНР на четвертом фестивале военных оркестров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.

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"50 военных музыкантов Восточного военного округа принимают участие в четвертом международном музыкальном фестивале военных оркестров государств - членов ШОС "Труба мира - 2017", который стартовал в Шанхае. Творческий коллектив ВВО исполнит попурри на темы русских народных песен и музыкальные композиции военной тематики", - говорится в сообщении.

Кроме российских военных музыкантов на фестивале выступят музыкальные коллективы из Китая, Пакистана, Таджикистана, Киргизии.

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