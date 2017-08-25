Военные музыканты представляют Россию на международном фестивале в Китае

Япония расширила санкционный список по КНДРМеждународная панорама 25 августа, 4:43
Тренер "Црвены Звезды": шансов победить "Краснодар" нет, если не играть с ним агрессивноСпорт 25 августа, 4:32
Шалимов остался доволен игрой "Краснодара" в обороне в матче с "Црвеной Звездой"Спорт 25 августа, 4:22
Футбольному тренеру Курбану Бердыеву исполняется 65 летСпорт 25 августа, 3:49
На голливудской Аллее славы открыли звезду Шарля АзнавураКультура 25 августа, 3:37
Белградская катастрофа: "Краснодар" впервые не вышел в групповую стадию Лиги ЕвропыСпорт 25 августа, 2:32
В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС после аварии на Нижне-Бурейской ГЭСПроисшествия 25 августа, 2:31
NBC: охранников Пенса наказали за то, что они тайком провели женщин в отель в КолумбииМеждународная панорама 25 августа, 2:22
NYT: советников Трампа обязали записываться на прием к президентуМеждународная панорама 25 августа, 2:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Военные музыканты Восточного военного округа (ВВО) представляют Россию в КНР на четвертом фестивале военных оркестров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.
"50 военных музыкантов Восточного военного округа принимают участие в четвертом международном музыкальном фестивале военных оркестров государств - членов ШОС "Труба мира - 2017", который стартовал в Шанхае. Творческий коллектив ВВО исполнит попурри на темы русских народных песен и музыкальные композиции военной тематики", - говорится в сообщении.
Кроме российских военных музыкантов на фестивале выступят музыкальные коллективы из Китая, Пакистана, Таджикистана, Киргизии.