Под Мурманском пройдет реконструкция боя красноармейцев с горными егерями вермахта

МУРМАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Реконструкция боя времен Великой Отечественной войны и спортивный праздник состоятся под Мурманском в рамках форума "Армия-2017". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.

"В гарнизонах Северного флота Североморске и Сафонове состоятся культурно-массовые мероприятия для гражданского населения в рамках в военно-технического форума "Армия-2017", - сказали в пресс-службе.

В субботу в традиционном месте проведения военно-исторических реконструкций на побережье губы Грязная рядом с музеем ВВС Северного флота военнослужащие флота и члены клуба "Заполярный рубеж" покажут бой красноармейцев с горными егерями вермахта. Будут работать музейные экспозиции и выставки военной техники, экипировки и оружия периода Великой Отечественной войны в Заполярье.

В воскресенье в Североморске на территории военного городка соединения надводных кораблей, помимо выставок образцов современной техники, стоящей на вооружении войск и сил флота, будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Также пройдут спортивно-массовые мероприятия: соревнования по силовым видам спорта и перетягиванию каната. Для посещения будут открыты большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков".