Выступление российских военных на форуме "Армия-2017". Видеотрансляция

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Форум "Армия-2017", проходящий на нескольких площадках Подмосковья, в пятницу открывается для широкой публики.
"В четвертый день форума запланировано шесть динамических показов и 42 круглых стола, а также ряд мероприятий, служащих патриотическому воспитанию граждан. На площадках развернуты экспозиции вооружения, военной техники и новейших перспективных разработок", - сообщили в Минобороны РФ.
В рамках мероприятия пройдет шоу "Вежливые люди".
На аэродроме Кубинка летчики продемонстрируют мастерство. Пилотажная группа "Соколы России" на Су-30СМ вступит в маневренный воздушный бой, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н нанесут огневое поражение позиций условного противника. Завершится показ десантированием тактического воздушного десанта и демонстрацией действий разведывательных подразделений ВДВ.