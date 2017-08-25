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Выступление российских военных на форуме "Армия-2017". Видеотрансляция

Армия и ОПК
25 августа, 11:13 UTC+3

Пятница - первый день, когда на мероприятие может попасть широкая публика

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Ruptly

Форум "Армия-2017", проходящий на нескольких площадках Подмосковья, в пятницу открывается для широкой публики.

"В четвертый день форума запланировано шесть динамических показов и 42 круглых стола, а также ряд мероприятий, служащих патриотическому воспитанию граждан. На площадках развернуты экспозиции вооружения, военной техники и новейших перспективных разработок", - сообщили в Минобороны РФ.

В рамках мероприятия пройдет шоу "Вежливые люди".

На аэродроме Кубинка летчики продемонстрируют мастерство. Пилотажная группа "Соколы России" на Су-30СМ вступит в маневренный воздушный бой, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н нанесут огневое поражение позиций условного противника. Завершится показ десантированием тактического воздушного десанта и демонстрацией действий разведывательных подразделений ВДВ.

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