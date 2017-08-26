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Выступление пилотажной группы "Турецкие звезды" на форуме "Армия-2017". Видеотрансляция

Армия и ОПК
26 августа, 14:45 дата обновления: 26 августа, 15:00 UTC+3

Пилоты из Турции выступают в Кубинке

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© Марина Лысцева/ТАСС

Ruptly

Пилотажная группа "Турецкие звезды" демонстрирует свое мастерство на аэродроме Кубинка в рамках форума "Армия-2017".

Тренировочные полеты группы состоялись накануне.

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