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КУБИНКА, 25 августа. /ТАСС/. Боевая машина десанта БМД-4М с новым боевым модулем "Синица" проходит предварительные испытания. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов.
"Синица" же создана с нуля, на нее выдано техническое задание Минобороны, изделие сейчас проходит предварительные испытания", - сказал Абдулов.
Он отметил, что основные отличия "Синицы" от модуля "Бахча-У", который стоит сейчас на БМД-4М, в том, что новый модуль унифицирован с БМП-3.
"Унифицирован силовой блок, ходовая часть, сейчас мы унифицируем боевое отделение. Кроме того, наш модуль дешевле "Бахчи" и имеет возможность стрельбы по воздушным целям через прицел командира", - пояснил собеседник агентства.