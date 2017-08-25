В ходе испытаний для проверки защищенности будут стрелять в "Курганец-25"

КУБИНКА, 25 августа. /ТАСС/. Средняя гусеничная платформа "Курганец-25" подвергнется обстрелам в ходе испытаний. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов.

"Мы сейчас, как вы знаете, проводим предварительные испытания. Дело в том, что машина новая, поэтому каждый узел и элемент требует своего вида испытаний. Сейчас идут ходовые испытания, следующий этап - стрельбы, а потом специальные виды испытаний", - сказал Абдулов, пояснив, что это испытания, определяющие защищенность изделия.

Отвечая на вопрос, будут ли в ходе них стрелять по машине, он сказал: "В обязательном порядке".

Абдулов также сообщил, что в будущем планируется устанавливать на эту платформу все типы вооружений, которые подходят по грузоподъемности и типу, а также в соответствии с желаниями заказчика.

"Это будет большая линейка, поэтому ограничиться конкретным списком сложно. Замысел Минобороны в том, чтобы сделать унифицированные платформы всех классов. Если мы говорим о колесных, то это "Бумеранг", если о легких и средних гусеничных, то это "Кугранец", а если о тяжелых, то это "Армата", - пояснил собеседник агентства.

Боевая машина пехоты на базе "Курганца-25" была продемонстрирована на параде Победы в Москве 9 мая 2016 года. Ожидается, что на этой платформе также будут созданы бронетранспортер, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также самоходное артиллерийское орудие калибра 120 мм и зенитный артиллерийский комплекс калибра 57 мм. Как ранее сообщал замминистра обороны РФ Юрий Борисов, серийное производство этой техники планируется начать в 2021 году.