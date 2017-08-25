Генштаб ВС РФ: ситуация в Сирии в 2015 году угрожала безопасности России

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КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Развитие ситуации в Сирии в 2015 году угрожало безопасности России, заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Развитие ситуации по такому сценарию угрожало безопасности России, поскольку вектор дальнейшего движения ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС) в сторону Центральной Азии и российского Кавказа, Поволжья был обозначен достаточно четко", - сказал он во время выступления на круглом столе на тему "Опыт применения ВС РФ в САР" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
По его словам, к моменту начала российской военной операции в Сирии 30 сентября 2015 года положение в этой стране было критическим.
"Правительство Сирии в одиночку вело боевые действия против терроризма на своей территории, а отряды так называемой умеренной оппозиции фактически слились с ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в РФ группировка), которые имели более щедрое финансирование, снабжение оружием и боеприпасами от своих зарубежных спонсоров", - сказал Рудской.
Он также отметил, что террористы контролировали более 70% территории страны и продолжали наступать на всех направлениях.
"По нашим оценкам, к началу 2015 года в рядах ИГИЛ и других террористических формирований находилось порядка 4,5 тыс. граждан России и стран СНГ", - заявил Рудской.