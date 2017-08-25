Генштаб ВС РФ: в Сирии действуют более 9 тыс. боевиков "Исламского государства"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Численность группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии превышает 9 тыс. террористов, заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тыс. боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат", - сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, лидеры ИГ рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках реализации концепции создания "великого халифата".

"В условиях проведения Россией и Сирией, а также возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалицией операций против этой группировки, лидеры ИГИЛ (прежнее название группировки ИГ) стремятся не допустить уничтожения созданных на контролируемых ими территориях властных структур, являющихся, по их мнению, символом "исламского возрождения", - добавил Коробов.

В связи с этим полевым командирам поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные ими районы страны, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии, а также стратегические транспортные магистрали, по которым осуществляется переброска боевиков и грузов из Ирака в Сирию и обратно, заключил Коробов.