Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи

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КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Российские военные опробовали в ходе операции в Сирии новый способ организации засекреченной связи. Об этом на круглом столе, посвященном опыту применения войск в Сирии, сообщил начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Халил Арсланов.
"В ходе проведения военной операции в Сирии впервые нами апробирован и реализован новый способ организации засекреченной связи с использованием сетей операторов связи иностранных государств", - сказал он.
Командование группировки войск в Сирии вело международные телефонные переговоры с участниками коалиции, а личный состав смог общаться с родственниками, пояснил Арсланов.
Стационарная сеть связи в Сирии была частично разрушена в результате ведения боевых действий, поэтому ее было невозможно использовать, отметил генерал. "Функционирующая ее часть не удовлетворяла потребностям группировки по пропускной способности, а полевая компонента и вовсе практически отсутствовала", - добавил он.
Также на территории Сирии особенно оказались востребованными переносные и мобильные станции спутниковой связи, которую наладили российские военные специалисты.
"Наземная группировка станций спутниковой связи возросла в три раза, повышена мощность ретрансляторов, проведена работа по переориентации антенных систем спутников связи военного и двойного назначения, а также увеличен арендуемый ресурс", - сказал он.
При создании сети спутниковой связи в Сирии были свои особенности, отметил Арсланов. Во-первых, это низкая пропускная способность и так называемые "мертвые зоны" на территории покрытия спутниковой связи.
Также российские специалисты организовали и провели работу по увеличению площади покрытия и восстановлению стационарных базовых станций системы связи "Тетра". "Для повышения устойчивости и надежности данной сети был решен вопрос и организовано применение мобильных базовых станций на отдельных, наиболее важных направлениях", - подчеркнул Арсланов.
Основным видом связи в Вооруженных силах Сирии являлась проводная и транкинговая связь, ставшая главным средством телефонной коммуникации, - с ее использованием передавалось до 90% объема всех видов информации. "В ходе ведения военных действий большое количество линий проводной связи было выведено из строя по информации военнослужащих-дезертиров, имевших доступ к схемам прокладки кабельных линий, а так же в ходе ведения так называемой "тоннельной войны", - сказал Арсланов, добавив, что большая часть тропосферных и радиорелейных направлений связи была также утрачена в результате поражения правительственных войск в Пальмире, провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.
Транкинговые системы - радиально-зоновые системы связи, осуществляющие автоматическое распределение каналов связи между абонентами.