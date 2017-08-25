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Российские военные медики за три месяца оказали помощь 46 тыс. сирийцев

Армия и ОПК
25 августа, 13:12 UTC+3 КУБИНКА область/ 25, августа. /ТАСС

За указанный период проведены 297 гуманитарных акций, сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии

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КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Российские военные медики оказали помощь 46 тыс. мирных жителей на территории Сирии за последние три месяца.

Об этом в пятницу сообщил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

По его словам, действия России по обеспечению режима прекращения огня на территории Сирии позволили стабилизировать обстановку в центральной и южной частях страны.

"За последние три месяца подписаны 649 соглашений о прекращении боевых действий, общее число примирившихся населенных пунктов достигает 2 тыс. 207. Проведены 297 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению переданы более 274 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Врачами госпиталя Минобороны РФ медицинская помощь оказана свыше 46 тыс. мирных жителей", - сказал Суровикин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта.

Он подчеркнул, что российскими транспортными самолетами населению города Дейр-эз-Зор, который окружен боевиками ИГ (запрещенная в РФ группировка), с начала августа доставлены 376 тонн продовольствия по линии ООН.

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