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Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков

Армия и ОПК
25 августа, 13:51 UTC+3

Ключевую роль в ней играет "Джебхат ан-Нусра"

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Начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов

Начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов

© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Численность нового объединения террористических группировок в Сирии "Хейат Тахрир аш-Шам" превысила 25 тыс. боевиков, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"В настоящее время объединилось более 70 бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной. Общая численность группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" превышает 25 тыс. боевиков", - сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, лидеры террористов, стремясь объединить все действующие в Сирии исламистские вооруженные формирования, пытаются создать новую структуру, ключевую роль в которой играет "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). "Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама", - отметил Коробов.

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