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Новая система "Гефест" позволяет использовать некорректируемые боеприпасы как высокоточные

Армия и ОПК
25 августа, 16:30 UTC+3 КУБИНКА область/ 25, августа. /ТАСС

В ходе боевых вылетов применялись средства поражения калибра 250 и 500 кг

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КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Специализированная вычислительная подсистема СВП-24 "Гефест" повысила точность бомбометания стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и позволила бомбардировщикам Су-24М в ходе операции в Сирии использовать некорректируемые боеприпасы как высокоточные. Об этом в пятницу сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

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По его словам, к участию в специальной операции в Сирии привлекались бомбардировщики Ту-22М3, осуществившие более 250 вылетов, в ходе которых применялись средства поражения калибра 250 и 500 кг.

"При этом для ударов по целям в Сирии применялись Ту-22М3, прошедшие модернизацию, в ходе которой на них были установлены специализированные вычислительные подсистемы, что позволило существенно повысить точность бомбометания", - сказал Макушев на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

О системе СВП-24 "Гефест"

Как сообщил Игорь Макушев, система СВП-24 "Гефест" за счет анализа данных ГЛОНАСС о взаимном расположении самолета и цели, учета величины атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра, скорости полета и ряда других факторов рассчитывает курс, скорость и высоту сброса авиационного средства поражения, после чего бомбометание осуществляется в автоматическом режиме.

Председатель ВНК отметил, что модернизированные самолеты Су-25СМ обеспечили возможность бомбометания с использованием спутниковой навигационной системы.

"Использование бомбардировщиков Су-24М, оснащенных подсистемой СВП-24 "Гефест", позволило обеспечить эффективность поражения объектов противника неуправляемыми бомбами, сопоставимую с точностью применения корректируемых авиационных бомб", - подчеркнул он.

По словам Макушева, 50% основных задач по авиационному поражению объектов противника в Сирии выполнены бомбардировщиками Су-24М и штурмовиками Су-25СМ.

"Истребитель-бомбардировщик четвертого поколения Су-34 обеспечил нанесение точных ударов, как в тактической, так и в оперативной глубине территории противника. Среди достоинств этого самолета - высокая маневренность на малых высотах, современное навигационное, и прицельное оборудование, радар с фазированной антенной решеткой и мощный комплекс радиоэлектронного подавления, 12 точек подвески позволяют Су-34 нести до 8 тонн боеприпасов", - отметил генерал. Также в Сирии Су-34 обеспечил эффективное применение корректируемых авиационных бомб КАБ-500 и ракет Х-29Л с лазерным наведением, пояснил он.

"Таким образом, авиационные комплексы, находящиеся на вооружении длительное время, подтвердили свою эффективность", - заключил Макушев.

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