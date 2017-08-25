Россия развернула в Сирии системы для защиты от БПЛА

Кубинка /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. РФ развернула в Сирии системы для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их поражения, сообщил в пятницу начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Новиков.

"Для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами в пунктах российских Вооруженных Сил в Сирии создана система, включающая подсистемы обнаружения, оповещения о полетах беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронного подавления и огневого поражения", - сказал Новиков в ходе круглого стола на форуме "Армия-2017".

По его словам, в состав подсистемы входят средства ПВО, средства РЭБ, системы воздушного наблюдения.

Генерал-майор заявил, что поражение беспилотников проводится специальными расчетами с использованием стрелкового оружия.