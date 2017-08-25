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Глава ВКС РФ: обучение девушек в летных училищах откроет им дорогу в космос

Армия и ОПК
25 августа, 16:37 UTC+3 КУБИНКА область/ 25, августа. /ТАСС

Генерал-полковник Виктор Бондарев напомнил, что в основном все отечественные женщины-космонавты вышли из летчиц

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КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Девушки, прошедшие обучение в летных училищах и ставшие военными летчицами, смогут в будущем претендовать и на место в отряде космонавтов. Такое мнение в беседе с журналистами выразил главнокомандующий Воздушно- космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев.

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"В основном все наши женщины-космонавты вышли из летчиц. Эта программа, полагаю, будет продолжена, женщины будут летать в космос, а через летные училища их можно будет достойно подготовить, чтобы они ориентировались в любой сложной обстановке, принимали правильные решения, могли пилотировать космические корабли", - сказал он.

Кроме того, в Военно-воздушных силах многих стран женщины успешно пилотируют воздушные суда различного класса и занимают достойное место в авиации, отметил Бондарев.

"В годы Великой Отечественной войны у нас было девять авиационных полков, которые были укомплектованы женским составом. Сегодня женщины должны быть готовы ко всему, для них это дальнейшее расширение возможностей, вплоть до космоса. Если девушка будет прекрасной летчицей, почему бы ей не двигаться дальше", - отметил генерал.

При этом отбор будущих летчиц по здоровью будут проводить столь же строго, как и у молодых людей, заверил Бондарев. "Если мы снизим требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам. Они пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах", - заявил он.

Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, с 1 октября этого года в Краснодарском авиаучилище начнут обучение 15 девушек.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Бондарев, Виктор Николаевич
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