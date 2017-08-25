Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации

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КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Действия запрещенных в РФ террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС) позволяют говорить о появлении подобных организаций новой формации, заявил начальник главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов.
"В целом, анализ деятельности ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусра" свидетельствует о появлении террористических организаций новой формации, преследующих амбициозные цели и способных быстро адаптироваться к изменениям обстановки", - сказал он на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".
"Мы имеем дело с сильным и опасным противником, представляющим угрозу не только Ближнему Востоку, но и другим регионам мира, для окончательной победы над которым требуется консолидация усилий всего мирового сообщества. Поэтому наша задача нанести ему максимальный ущерб на сирийской земле", - подчеркнул Коробов
По его словам, решительные действия России позволили переломить ситуацию в Сирии и существенно подорвать боевой потенциал террористов.