Почти 1 млн т материальных средств доставили российские военные в Сирию

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Уникальная логистическая система материально-технического обеспечения (МТО) российских войск позволила доставить на территорию Сирии почти 1 млн т материальных средств. Об этом сообщил заместитель начальника штаба материально-технического обеспечения ВС РФ по ресурсному обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов.

"Всего различные виды транспорта доставили более 900 тыс. т материальных средств на территорию Сирии. Созданная логистическая система доставки материальных средств позволила специалистам успешно решить вопрос по доставке авиационного керосина в Сирию. В настоящее время обеспечение российской авиационной группировки осуществляется в полном объеме, исходя из имеющейся потребности", - заявил он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта.

"В условиях значительной удаленности (до 10 тыс. км) российской авиационной базы от поставщиков материальных средств была выстроена уникальная логистическая система, которая синхронизировала работу всех видов транспорта Вооруженных сил и коммерческих организаций", - сказал Муминджанов.

К моменту прибытия боевой авиации на аэродроме Хмеймим была создана необходимая полевая инфраструктура - жилая, хозяйственная, складская и парковая зоны.

"Не зря специалисты НАТО нашу систему доставки материальных средств в Сирию назвали "сирийским экспрессом". Перевозки продукции военного назначения через Черное и Средиземное моря выполняются большими десантными кораблями, судами вспомогательного флота, а для перевозки техники и материальных средств двойного назначения (автомобили, кухни, бани) в различные периоды привлекались суда гражданского флота", - рассказал Муминджанов.