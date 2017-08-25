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"Улыбка" "Алмаз-Антея" обеспечит российским военным поражение целей в любую погоду

Армия и ОПК
25 августа, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Компания "Вектор" и Минобороны подписали соглашение об изготовлении и поставке военному ведомству межвидового радиометеорологического комплекса

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Компания "Вектор" (входит в концерн "Алмаз-Антей") и Минобороны РФ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" подписали соглашение об изготовлении и поставке военным радиометеорологического комплекса "Улыбка-М", сообщили в четверг в пресс-службе концерна.

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"АО "Вектор" и российское военное ведомство подписали соглашение об изготовлении и поставке Министерству обороны РФ межвидового радиометеорологического комплекса "Улыбка-М", обеспечивающего всепогодное высокоточное применение ракетными войсками и артиллерией всех типов ракет и боеприпасов", - сказали в концерне, уточнив, что этот комплекс представлен на "Армии-2017".

Кроме того, на форуме был заключен госконтракт между входящим в "Алмаз-Антей" предприятием ОКБ "Новатор" и Минобороны РФ на изготовление и поставку крылатых ракет для ракетных комплексов Сухопутных войск "Искандер-М".

В рамках выставки свою продукцию представили свыше 20 дочерних обществ концерна. Открытую экспозицию и стенд "Алмаз-Антея" посетили свыше 50 иностранных делегаций, отметили в пресс-службе.

Самым зрелищным мероприятием выставочной программы концерна стали динамические показы зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и самоходной зенитной установки "Шилка-М4", в ходе которого посетители увидели реальную стрельбу в различных погодных условиях днем и ночью.

На открытой экспозиции предприятия внимание гостей и участников форума было направлено на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", изделия из составов зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" и пункта наведения истребительной авиации "Горизонт Э", радиолокационные станции "Небо-СВУ", "Противник-ГЕ", сообщили в концерне.

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