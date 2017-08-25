"Восстание машин": что показали зрителям "Армии-2017" в Алабине

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Экипажи танков, боевых машин пехоты и десанта, боевые вертолеты и другие виды военной техники при поддержке мотострелков и десантников устроили на полигоне Алабино в рамках шоу "Вежливые люди" настоящий бой с условным противником, а также предотвратили теракт на озере. Демонстрационный показ проходил в рамках форума "Армия-2017".

Несмотря на дождливую погоду, мероприятие началось по графику - в 11:00. Зрители наблюдали за разворачивающимся действом с двух трибун и на большом экране, куда передавалась информация с камер беспилотных аппаратов "Орлан" и "Элерон".

Открыли шоу боевые вертолеты Ми-28Н ("Ночной охотник"), которые прилетев на место стрельб, нанесли удар неуправляемыми ракетами.

Боевые машины и "Шайтан-труба"

За вертолетами "на сцену" вышла сухопутная военная техника - БМП К-17 "Бережливый", БМП-2, БМП3, БМД-4М, БТР-82А. Машины развернулись в боевом порядке и заняли огневые рубежи для стрельбы по мишеням противотанковыми ракетами и пушками. Стреляли они с расстояния в четыре километра.

Боевая машина пехоты "Бережливый" © Антон Новодережкин/ТАСС

На следующем огневом рубеже из боевых машин выскочили огнеметчики и с 1000 метров "накрыли" противника. Стреляли из огнеметов "Шмель", которые во время войны в Афганистане прозвали "Шайтан-труба".

В это же время шел параллельный бой: десантники на катерах обстреливали с воды готовивших теракт условных боевиков на берегу озера Комсомольское.

Танковая мощь

Тем временем, на сухопутном полигоне появились танки Т-72Б3, Т-80У и Т-90А, прикрываемые боевой машиной поддержки танков "Терминатор". Стрельба началась с ходу - танки, еще не доехав до огневых рубежей, дали первые залпы по "врагу".

Боевая машина поддержки танков "Терминатор-3" © Антон Новодережкин/ТАСС

А на огневых рубежах к ним присоединились боевые машины пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4М.

После нескольких залпов на берег высадились спецподразделения.

"Тюльпан" и "Грады"

Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" © Антон Новодережкин/ТАСС

Позже на сухопутный полигон выехали самоходная артиллерийская установка "Мста-С" и "Тюльпан", "Хоста" и ракетная система залпового огня "Град".

Комментатор демонстрационных показов уточнил, что "Тюльпан" является самым мощным минометом в мире - его снаряд летит на расстояние 7000 м, а время полета составляет до 40 секунд.

"Самоходки" отстрелялись на отлично, уничтожив цели. А залп "Града" показали на экране в замедленной съемке.

Зрителям также продемонстрировали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", однако его стрельба была не предусмотрена программой.

Артиллерия в действии

Затем на стрельбище выехала техника производства концерна "Алмаз-Антей" - комплекс С-300В, самоходная артиллерийская установка "Шилка", "Тунгуска" (стреляет на расстояние до 8 км), "Тор-М2У" (проводит разведку воздушных целей).

Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска" © Антон Новодережкин/ТАСС

Зрители также увидели комплекс "Панцирь-С" производства тульского КБП.

Параллельно на втором "театре военных действий" началось форсирование озера Комсомольское. Озеро преодолела самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", ведя стрельбу прямо с воды. "Спруту" помогла "вылезти" на берег паромно-мостовая машина.

"Маленькие тачки"

На полигон прилетели два вертолета Ми-8АМТШ, которые показали, что такое беспарашютный способ десантирования - десантники спустились на землю по выброшенным тросам. По словам комментатора, с этих машин осуществляется десантирование в труднодоступных районах - в горной местности, городской застройке.

Вертолет Ми-8АМТШ © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

После чего "на сцене" появились мотовездеходы, используемые в ВДВ. Спешившийся с мотовездеходов десант оперативно начал вести огонь по противнику из стрелкового оружия. Десантников прикрывали БТР-МДМ "Ракушка".

Ремонтно-эвакуационная машина быстро вывезла сломавшийся по сценарию мотовездеход.

Мост через озеро за считанные минуты

На озере тем временем сооружали мостовую понтонную переправу, что заняло считанные минуты. По ней в сторону зрителей начала движение автомобильная техника заводов УАЗ и "КамАЗ". Прибыв на сухопутный полигон, машины показали, как преодолевают различные препятствия, например, завал из труб, глубокий ров с водой.

Бортовой тягач КамАЗ-6350 © Антон Новодережкин/ТАСС

В конце сухопутных выступлений зрителям продемонстрировал свое мастерство экипаж "КамАЗа", участвовавший в различных ралли (команда "КамАЗ-мастер").

Через 20 минут после окончания динамического показа на суше и в воде зрители смогли посмотреть одиночное выступление вертолета Ми-28 из пилотажной группы "Беркуты".