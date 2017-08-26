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Главком ВКС РФ: парк "Патриот" позволяет показать достижения Воздушно-космических сил

Армия и ОПК
26 августа, 11:06 UTC+3 КУБИНКА область/ 26, августа. /ТАСС

Виктор Бондарев уточнил, что в рамках форума "Армия-2017" в парке "Патриот" будут представлены новейшие самолеты и вертолеты ВКС РФ, а также современные образцы вооружений

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КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Возможности подмосковного парка "Патриот" позволяют продемонстрировать посетителям международного форума "Армия-2017" новейшие самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России, отечественные и зарубежные образцы вооружений. Об этом журналистам рассказал главком ВКС РФ, Герой России, генерал-полковник Виктор Бондарев.

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"Конечно, то что сделано за последние два года в парке "Патриот", вызывает гордость. Благодаря этому мы можем показать все достижения Воздушно-космических сил, которые есть на сегодняшний день. Люди могут прийти, посмотреть и поинтересоваться", - сказал он.

Бондарев напомнил, что в летной программе на аэродроме Кубинка и над полигоном Алабино свое мастерство показывают все пилотажные группы нашей страны: "Соколы России", "Беркуты", "Стрижи" и "Русские витязи". Одиночный пилотаж будут "крутить" новейшие истребители, ударные вертолеты и учебно-боевые самолеты ВКС.

"Это необходимо, это надо показывать, и, наверное, лучшего места для военной техники, чем парк "Патриот, не найдешь", - подчеркнул главнокомандующий.

Он добавил, что выступление специальных гостей форума - пилотажной группы "Турецкие звезды" - будет особенно интересно не только для любителей и знатоков авиации, но и для профессиональных пилотов. "Впервые будет выступать турецкая пилотажная группа, которая покажет свое мастерство в небе России. Посмотрим, как отличается их техника пилотирования от нашей", - сказал Бондарев.

III Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа в парке "Патриот", на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка.

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