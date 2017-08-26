Для российской армии создается противогаз нового поколения

КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Противогаз нового поколения с использованием уникальных мембранных материалов создается для российской армии. Об этом в ходе международного форума "Армия-2017" рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

"Мы создаем новое средство индивидуальной защиты и движемся в перспективном направлении. Это использование современных материалов и тканей, это мембранные ткани. Российские противогазы нового поколения по своим биометрическим свойствам стоят на уровне иностранных, а по некоторым параметрам и выше иностранных образцов", - отметил он.

По словам Кириллова, сейчас успешно идут испытания нового образца. "Устраняем все замечания. Это плановая работа, которая приведет к созданию нормального образца, который можно будет испытывать в боевых условиях", - сказал он, не уточнив сроки поступления нового противогаза в войска.