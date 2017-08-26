Особый интерес посетителей форума "Армия-2017" вызвал танк "Армата"

КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Новейший танк "Армата" и другие универсальные платформы, созданные для Сухопутных войск, вызвали особый интерес у посетителей международного форума "Армия-2017". Об этом рассказал журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Я знаю, что постоянный интерес люди проявляют к новым концептуальным платформам, которые представляют будущее нашей автобронетанковой техники - танк "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Они уже представлены на открытой площадке, их можно посмотреть", - сказал он, добавив, что посещаемость форума этого года превзойдет итоги "Армии-2016".

Борисов отметил, что на форуме представлено очень много инновационных продуктов практически во всех областях систем вооружения - и в области воздушно-космической обороны, в области авиации, Сухопутных войск.

По словам Борисова, огромный интерес представляют средства противотанковой борьбы - ПТУР "Корнет", "Хризантема", авиационная техника - самолеты Су-35, Су-34, перспективный авиационный комплекс Су-57. "Фактически этот форум всколыхнул всю мировую общественность", - подчеркнул он.

На статических площадках форума представлено 337 образцов вооружений и военной техники, еще 239 участвуют в динамических показах. "Это уникальная возможность, которая присуща только нашему форуму. Нигде в мире, ни на одном форуме нельзя одновременно посмотреть статический и динамический показ, тем более, в ночное время", - добавил Борисов.