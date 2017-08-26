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Анализ данных и доработки конструкторов позволили ВКС РФ добиться успеха в Сирии

Армия и ОПК
26 августа, 15:32 UTC+3 КУБИНКА область/ 26, августа. /ТАСС

По словам главкома ВКС РФ Виктора Бондарева, любому вылету российских самолетов или вертолетов в Сирии предшествует тщательная подготовка и изучение районов полетов

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КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Российская авиация достигла в Сирии блестящих результатов в том числе благодаря своевременному анализу боевого применения самолетов и вертолетов, а также конструкторским доработкам техники. Такое мнение в беседе с журналистами высказал главком ВКС РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"С самого первого дня нахождения наших самолетов и вертолетов в Сирии мы тщательно смотрели и изучали то, что требовало доработок. Погодные условия там жесточайшие, температура воздуха превышала 50 градусов по Цельсию. Это тяжелое испытание и для техники, и для людей", - сказал генерал.

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По словам Бондарева, авиация достигла блестящих результатов в Сирии благодаря анализу применения вооружения - "управляемое и неуправляемое вооружение по точности применения практически ничем не отличается".

"Вмешались конструкторы, доработали авиационную технику и системы наведения. Кроме того, организовано взаимодействие с авиационными наводчиками, операторами беспилотников, и мы в реальном масштабе времени получаем данные по любой цели", - сказал главком.

Он добавил, что любому вылету российских самолетов или вертолетов в Сирии предшествует тщательная подготовка и изучение районов полетов и боевого применения.

"Благодаря работе Воздушно-космических сил РФ в Сирии наступил перелом, есть серьезные успехи у сирийской армии. Идет уничтожение террористов и освобождение территорий. Думаю, в самое ближайшее время там будет переломлен хребет терроризму, и Сирия заживет мирной жизнью", - резюмировал Бондарев.

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Бондарев, Виктор Николаевич
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