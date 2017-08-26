При создании корабля "Федерация" и боеприпасов предложили использовать новые композиты

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Новые композитные материалы с температурой эксплуатации до 400 градусов по Цельсию предложили использовать для создания космического корабля "Федерация" и хранения боеприпасов. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, соответствующее предложение было озвучено на круглом столе в ходе международного военно-технического форума "Армия-2017".

"Впервые в мире разработан способ получения композиционных материалов на основе фталонитрильных смол, которые могут перерабатываться в изделия с температурами эксплуатации плюс 350-400 градусов по Цельсию", - рассказали в российском военном ведомстве.

Разработавшее новые композиты НПО "Унихимтек" предлагает создавать на их основе композитную оснастку для нового пилотируемого корабля "Федерация". Как отметили в военном ведомстве, новые композиты имеют много преимуществ - например, практически не впитывают влагу и не горят. Также их предлагается использовать при серийном производстве самолета МС-21 и беспилотника "Орион", проект которого был представлен на авиасалоне МАКС-2017.

Кроме того, как рассказали в Минобороны, свойства новых композитов можно использовать и для безопасного хранения боеприпасов. На форуме обсудили создание специальных корпусов из огнестойких материалов, которые защитят взрывчатые вещества от детонации в течение четырех часов при температуре 400 градусов. Эти корпусы можно будет использовать в специальных сооружениях, комнатах хранения оружия, при изготовлении ящиков и другой тары для боеприпасов.

Новый российский космический корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до четырех человек, первый запуск в беспилотном режиме запланирован на 2021 год, первый пилотируемый - на конец 2023 года. В марте этого года сообщалось, что РКК "Энергия" приступила к изготовлению корабля. По словам главы корпорации Владимира Солнцева, первый корабль будет на 80% изготовлен из композитных материалов.