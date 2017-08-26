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Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"

Армия и ОПК
26 августа, 18:24 UTC+3

В галерее ТАСС самые яркие моменты динамического показа специальных гостей форума из Турции

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© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
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© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС
© Марина Лысцева/ТАСС

Пилотажная группа "Турецкие звезды" продемонстрировала свое мастерство на аэродроме Кубинка в рамках форума "Армия-2017". В галерее ТАСС собраны самые яркие кадры динамического показа специальных гостей форума из Турции.

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