Генштаб: российские военные в Сирии находятся на переднем крае борьбы с "мировым злом"

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КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие в Сирии "находятся на переднем крае борьбы с мировым злом". Об этом заявил в субботу председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев, подводя итоги деловой программы форума "Армия-2017".
"Ряд круглых столов и конференций на форуме "Армия-2017" был посвящен обсуждению путей и методов борьбы с терроризмом. При этом на прямой связи находилась авиационная база Хмеймим, военнослужащие которой находятся на переднем крае борьбы с "мировым злом", - сказал он.
Макушев также отметил повышение интереса к научно-деловой программе форума "Армия-2017" со стороны иностранных государств. "Проведена большая работа. Все мероприятия форума были посвящены широкому спектру вопросов, включая обеспечение национальной безопасности и развитию оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.
Он также подчеркнул, что для расширения географии мероприятия применялась видеоконференцсвязь и активное участие в форуме представителей государственной власти, руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, авторитетных ученых и экспертов способствует увеличению научного потенциала страны и помогает вырабатывать новые оригинальные решения в российской оборонке.