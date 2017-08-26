Форум "Армия-2017" помог военным конструктивно обсудить развитие ВС РФ

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КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2017" помог военным и гражданским специалистам открыто обсудить самые насущные вопросы развития Вооруженных сил России. Такое мнение при подведении итогов деловой программы форума высказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Александр Миронов.
"Мероприятия научно-деловой программы с каждым форумом становятся более содержательными, ориентированными на конструктивное обсуждение актуальных для Вооруженных Сил вопросов, выработку консолидированных решений", - сказал он.
По мнению Миронова, это стало возможным благодаря широкому привлечению к мероприятиям не только представителей Минобороны, но и ведущих научно-исследовательских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"Отрадно отметить возросший интерес к участию в мероприятиях научно-деловой программы со стороны представителей федеральных органов исполнительной власти, организаций промышленности, науки и высшей школы. В этом году свои мероприятия на полях форума провели более 30 организаций", - сказал генерал.
Миронов выразил надежду, что на следующем форуме "Армия", который запланирован на август следующего года, научно-деловая программа будет расширена, и к ней опять привлекут представителей широкого научного и экспертного сообщества, чтобы обсудить актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности и предложить варианты их решения.