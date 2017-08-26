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На закрытии форума "Армия-2017" выступят все авиагруппы ВКС России

Армия и ОПК
26 августа, 19:02 UTC+3 КУБИНКА область/ 26, августа. /ТАСС

Авиагруппа "Стрижи" откроет летную программу над полигоном Алабино

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КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Масштабная авиационная программа ждет всех участников и гостей "Армии-2017" в заключительный день работы международного форума. Как рассказали журналистам в Минобороны РФ, если позволит погода, в воскресенье над парком "Патриот" выступят все авиационные группы высшего пилотажа ВКС России.

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"Летную программу над полигоном Алабино в 11:00 мск откроет авиагруппа "Стрижи". Затем "Соколы России" покажут воздушный бой на новейших истребителях Су-35. В тактическом эпизоде с высадкой десанта из вертолетов Ми-8 огонь по условному противнику откроют Ка-52 и Ми-35", - сообщили в российском военном ведомстве.

Единственная пилотажная группа России на боевых вертолетах Ми-28Н "Беркуты" покажет групповой пилотаж четверкой ударных машин. Далее запланирован пролет вертолетов Ми-8, Ми-28, Ми-35, Ка-52, истребителей МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-34 и Су-35.

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Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"

"Над аэродромом Кубинка начало полетов запланировано на 14:00 мск. Откроет программу одиночный пилотаж вертолета Ка-52, затем его сменит в небе учебно-боевой самолет Як-130", - сообщили в Минобороны.

Одним из самых интересных и зрелищных эпизодов летной программы должен стать воздушный бой пары Су-30СМ Морской авиации. За ними над Кубинкой поочередно покажут свое мастерство "Русские витязи" и "Стрижи". Завершат выступление авиации на форуме липецкие асы - авиагруппа высшего пилотажа "Соколы России".

В субботу экипажи ВКС также приняли участие в динамическом показе в подмосковной Кубинке, несмотря на переменчивую погоду. Над аэродромом показательные полеты выполнили "Русские витязи", самолет Як-130 и вертолет Ка-52. Открыли субботнюю воздушную программу на аэродроме Кубинка летчики турецкой пилотажной группы "Турецкие звезды", которые выполнили показательные полеты на истребителях F-5 с цветными дымами.

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