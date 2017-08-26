Конкурс девушек в Краснодарское летное училище превысил 10 человек на место

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Военные летчицы, которых впервые в новейшей истории России подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, сядут за штурвал в 2020 году, согласно учебному плану. Сейчас конкурс на поступление уже превысил 10 человек на место, рассказал в субботу журналистам начальник училища полковник Виктор Ляхов.

О начале набора девушек в Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории сообщил в День празднования 105-летия Военно-воздушных сил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Отбор девушек будет проходить по результатам ЕГЭ, профессионально-психологических тестов, военно-летной комиссии (ВЛК) и нормативов по физической подготовке.

"У нас сейчас летное обучение организовано и проходит, начиная с третьего курса, то есть после пятого семестра. На третьем курсе, весной 2020 года, они сядут за штурвал самолета, - сказал Ляхов, отметив, что пока не определен род авиации, в котором девушки будут выполнять полеты. - Решение готовится, но я думаю, что с учетом особенностей каждой девочки, с учетом профессионального психологического отбора соответствующие рекомендации будут выданы".

По его мнению, учитывая, что в училище будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная. "Стрессоустойчивость у девушек высокая", - подчеркнул полковник.

Высокий конкурс

В субботу в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток. Их познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику. Кроме того, девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.

По словам руководителя училища, конкурс среди абитуриенток очень высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек со всех уголков России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя. "У нас более 150 абитуриентов, которые будут поступать в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Это более 10 человек на место (для сравнения - у юношей конкурс в этом году был более четырех человека на место - прим. ТАСС). В этом году они начнут испытания проходить отборочные, начиная с 10 сентября, и со 2 октября приступят к теоретическому обучению в нашем прославленном вузе", - отметил Ляхов.

Полковник подчеркнул, что военных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, в годы которой женщины за штурвалом показали себя с лучшей стороны. Он привел в пример Магубу Сыртланову - заместителя командира эскадрильи женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, как ее называли фашисты, "ночную ведьму", которая ни разу не ошиблась в годы войны при выходе на цель для поражения противника. "У вас тоже есть места для подвига в жизни", - сказал он, обращаясь к абитуриенткам.

Ляхов отметил, что оборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу.

"Спрос есть, а с трудоустройством проблем нет. У нас обучается свыше 2,5 тыс. парней, мы в этом году набрали 509 человек, конкурс был более четырех человек на место. Престиж профессии военного летчика очевиден, он постоянно растет. Профессия в социальном плане серьезно защищена, обучение осуществляется в комфортных условиях, все выпускники будут востребованы", - заверил начальник училища.