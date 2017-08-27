Свыше полумиллиона человек посетили площадки форума "Армия-2017"

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек посетили площадки международного военно-технического форума "Армия-2017" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте с начала его работы. Об этом в воскресенье сообщил начальник главного управления научно-инновационной деятельности Минобороны РФ Александр Миронов.

"С начала форума общее количество его гостей и участников составило более 519 тыс. человек - в "Патриоте" - 429,5 тыс. человек, в военных округах и Северном флоте - 89,9 тыс. человек", - сказал Миронов. По его словам, только 26 августа на площадках форума побывали свыше 180,5 тыс. человек, в том числе порядка 141 тыс. - в подмосковном кластере.

"При этом особой популярностью пользовались демонстрационные программы. Полигон Алабино и аэродром Кубинка посетили свыше 34 тыс. человек", - отметил начальник управления.

Также в пятый день работу на форуме продолжали официальные иностранные делегации 14 стран. "В общей сложности за пять дней в работе форума приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 - высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных ведомств", - подчеркнул Миронов.

"Всего на полях форума проведено более 50 двусторонних встреч с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС [Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству] России, госкорпораций "Ростех", "Рособоронэкспорт", концерна "Калашников" и других предприятий военно-промышленного комплекса", - добавил начальник главного управления.

III Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 августа и завершается в воскресенье, 27 августа.