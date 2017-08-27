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Закрытие форума "Армия-2017"

Армия и ОПК
27 августа, 11:44 UTC+3

На экспозиции проходит демонстрация военной техники на суше, море и в воздухе

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Ruptly

В подмосковном парке "Патриот" завершается крупнейший международный военный форум "Армия-2017". В последний день работы экспозиции проходит показ военной техники на суше, море и в воздухе. 

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