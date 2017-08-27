"Инновационный клуб" будет постоянно работать в подмосковном парке "Патриот"

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Научно-образовательный кампус "Инновационного клуба" будет создан на базе военно-патриотического парка ВС РФ "Патриот". Об этом в воскресенье сообщила журналистам представитель клуба на форуме "Армия-2017" Яна Шингарева.

По ее словам, в экспозицию "Инновационного клуба" вошли стартапы, разработки молодых ученых научных рот, гражданских вузов и др.

"Сейчас как раз рассматривается концепция, как этим стартапам войти в министерство, и "Инновационный клуб" является одной из таких площадок", - рассказала Шингарева.

Она отметила, что "в дальнейшем планируется развитие этой концепции на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот".

"Мы будем здесь работать постоянно. Площадка переформируется в какой-либо научно-образовательный кампус на базе парка, потому что в принципе все для этого уже есть. На форуме было подписано соглашение о дальнейшем развитии инновационной деятельности парка "Патриот", - сказала Шингарева.