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"Инновационный клуб" будет постоянно работать в подмосковном парке "Патриот"

Армия и ОПК
27 августа, 13:23 UTC+3 КУБИНКА область/ 27, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что участие в деятельности клуба будет мотивировать молодых специалистов работать в РФ, а не уезжать за рубеж

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КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Научно-образовательный кампус "Инновационного клуба" будет создан на базе военно-патриотического парка ВС РФ "Патриот". Об этом в воскресенье сообщила журналистам представитель клуба на форуме "Армия-2017" Яна Шингарева.

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По ее словам, в экспозицию "Инновационного клуба" вошли стартапы, разработки молодых ученых научных рот, гражданских вузов и др.

"Сейчас как раз рассматривается концепция, как этим стартапам войти в министерство, и "Инновационный клуб" является одной из таких площадок", - рассказала Шингарева.

Она отметила, что "в дальнейшем планируется развитие этой концепции на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот".

"Мы будем здесь работать постоянно. Площадка переформируется в какой-либо научно-образовательный кампус на базе парка, потому что в принципе все для этого уже есть. На форуме было подписано соглашение о дальнейшем развитии инновационной деятельности парка "Патриот", - сказала Шингарева.

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