Российская армия полностью избавилась от импортозависимости в сфере IT

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КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ полностью избавились от импортозависимости в сфере информационных технологий. Об этом в воскресенье сообщил начальник главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны РФ Максим Бец.
По его словам, за десять лет российская промышленность сделала значительный шаг в области разработки современных информационных технологий.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что Вооруженные силы РФ в указанной области полностью освободились от импортной зависимости. Это подтвердил и сам форум "Армия-2017", - сказал Бец по итогам круглого стола, посвященного вопросам применения облачных технологий в интересах Минобороны РФ, который прошел на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
Он напомнил, что в работе форума принимают участие свыше 1,2 тыс. предприятий и организаций, которые представляют более 18 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.