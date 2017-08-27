Около тысячи человек посетили пункты отбора на службу по контракту на "Армии-2017"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Около тысячи человек посетили на форуме "Армия-2017" пункты отбора на военную службу по контракту, сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"С начала работы форума пункты посетили 904 человека, из них проявили заинтересованность в заключении контракта - 262 человека", - сообщили в пресс-центре, уточнив что данные не включают посетителей пункта за воскресенье.

По словам собеседника, среди посетителей были и граждане других государств, а не менее 10% заинтересовавшихся - женщины.

Как пояснили в пресс-центре, на форуме работают три пункта по отбору - мобильный комплекс на аэродроме "Кубинка", стационарный в конгрессно-выставочном центре "Патриот" и выездной пункт отбора, развернутый непосредственно в экспозиции форума.

Любой желающий может проконсультироваться здесь по вопросам несения службы, пройти психологическое тестирование и написать заявление для рассмотрения вопросов о приеме на военную службу по контракту.