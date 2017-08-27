Летчики РФ и Турции провели полеты в заключительный день форума "Армия-2017"

КУБИНКА /Московская область/. 27 августа. /ТАСС/. Российские пилотажные группы "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты" и турецкая авиагруппа "Турецкие звезды" провели демонстрационные полеты над полигоном "Алабино" в последний день работы форума "Армия-2017", сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"Сегодня выступили пилотажные группы "Стрижи" и "Беркуты" на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-28Н соответственно и продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в составе группы. Экипажи пилотажной группы "Соколы России" показали элементы ближнего маневренного воздушного боя пара на пару на новейших истребителях Су-35С,- сообщили в пресс-центре. - А летчики авиагруппы "Турецкие звезды" провели демонстрационные полеты над аэродромом Кубинка на самолетах F-5".

Кроме того, экипажи армейской авиации Воздушно-космических сил России выполнили десантирование подразделений ВДВ и осуществили огневую поддержку с воздуха, сообщили в пресс-центре.

"Также на аэродроме Кубинка будет проведен динамический показ технических возможностей авиационной техники, стоящей на вооружении ВКС России. В нем примут участие экипажи Су-30СМ, Як-130, Ка-52 и пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи" и "Соколы России", - добавили в пресс-центре.