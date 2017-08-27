Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Летчики РФ и Турции провели полеты в заключительный день форума "Армия-2017"

Армия и ОПК
27 августа, 16:03 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА, /Московская область

Российские группы выступили на самолетах МиГ-29, вертолетах Ми-28Н и новейших истребителях Су-35С, а турецкие - на самолетах F-5

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/. 27 августа. /ТАСС/. Российские пилотажные группы "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты" и турецкая авиагруппа "Турецкие звезды" провели демонстрационные полеты над полигоном "Алабино" в последний день работы форума "Армия-2017", сообщили журналистам в пресс-центре форума.

Галерея
8 фото

Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"

"Сегодня выступили пилотажные группы "Стрижи" и "Беркуты" на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-28Н соответственно и продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в составе группы. Экипажи пилотажной группы "Соколы России" показали элементы ближнего маневренного воздушного боя пара на пару на новейших истребителях Су-35С,- сообщили в пресс-центре. - А летчики авиагруппы "Турецкие звезды" провели демонстрационные полеты над аэродромом Кубинка на самолетах F-5".

Кроме того, экипажи армейской авиации Воздушно-космических сил России выполнили десантирование подразделений ВДВ и осуществили огневую поддержку с воздуха, сообщили в пресс-центре.

"Также на аэродроме Кубинка будет проведен динамический показ технических возможностей авиационной техники, стоящей на вооружении ВКС России. В нем примут участие экипажи Су-30СМ, Як-130, Ка-52 и пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи" и "Соколы России", - добавили в пресс-центре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
Мирей Матье
12
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Мужчина и ребенок погибли в аварии в Саратовской области
3
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16
4
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
5
"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФ
6
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
7
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама