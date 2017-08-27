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Коллекцию одежды "Армия России" можно будет купить за рубежом через интернет

Армия и ОПК
27 августа, 16:48 дата обновления: 27 августа, 17:03 UTC+3 КУБИНКА область/ 27, августа. /ТАСС

После открытия первого магазина стали поступать запросы от представителей разных стран, рассказал заместитель гендиректора компании Аркадий Телепнев

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КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. "Военторг" планирует выходить на зарубежные рынки с коллекцией одежды "Армия России". Об этом в воскресенье сообщил заместитель генерального директора компании Аркадий Телепнев.

"За рубежом "Военторг" своими торговыми точками пока не представлен. Но на сегодня есть определенные мысли, как начать эту работу. В качестве первых шагов, вероятнее всего, будет сделана адаптация нашего интернет-магазина к запросам и требованиям наших иностранных покупателей, чтобы они могли удаленно делать покупки и получать товары с символикой армии России", - сказал Телепнев. Он подчеркнул, что дальше вопрос выхода на зарубежный рынок потребует более серьезной проработки.

По словам Телепнева, после открытия первого магазина "Армия Россия" в Москве было много запросов от представителей разных стран, в том числе Европы. Говоря о дальнейшем развитии бренда, заместитель гендиректора рассказал, что продолжится использование военной тематики. "Общаясь с представителями фэшн-индустрии, с производителями мы понимаем, что сам бренд достаточно емкий, многогранный. Мы для себя решили, что военная тематика должна быть, потому что военная тематика - это история, история - это любовь к родине. Это, безусловно, будет", - подчеркнул Телепнев.

"Общаясь с представителями фэшн-индустрии, с производителями, мы понимаем, что сам бренд достаточно емкий, многогранный. Мы для себя решили, что военная тематика должна быть, потому что военная тематика - это история, история - это любовь к Родине. Это, безусловно, будет", - подчеркнул Телепнев. Он добавил, что в дальнейшем планируется использовать больше новых материалов и технологий при производстве.

Заместитель гендиректора компании также сообщил, что "Военторг" представит новую коллекцию одежды "Армия России" осень-зима к началу ноября. "Мы уже на сегодня вышли, как это принято в фэшн-индустрии, на две коллекции в год - это осень-зима и весна-лето. Сейчас работа идет, в производстве коллекция осень-зима-2018. Я думаю, что она поступит в магазины в октябре - начале ноября", - сказал Телепнев.

По его словам, в новой коллекции будет продолжена тема изображения на одежде батальных исторических сцен. "Мы традиционно продолжим тему, которая уже нашла понимание и пользовалась популярностью - это тема исторических событий. Кроме того, конечно, будут новые моменты", - подчеркнул он.

По его словам, в планах компании привлечь к разработке дизайна Студию военных художников имени Грекова. "Я думаю, будет продолжена "сирийская" коллекция, потому что она пользуется огромным спросом, и мы сделаем довыпуск", - отметил он. Также, по словам Телепнева, будет продолжена арктическая тема в одежде.

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