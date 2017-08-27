Около 700 тыс. человек посетили площадки форума "Армия-2017" за время его работы

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Около 700 тыс. человек посетили площадки международного военно-технического форума "Армия-2017" за время его работы, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре форума.

"В Подмосковье завершил работу III международный военно-технический форум "Армия-2017". С начала работы форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тыс. человек, площадки, расположенные в парке "Патриот", посетили почти 563 тыс. человек, кластеры в военных округах и Северный флот - еще более 135 тыс. человек", - сказал представитель пресс-центра. По его словам, общее количество участников деловой программы - круглых столов, конференций и брифингов - превысило 8,6 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. специалистов высшей квалификации.

"Использование системы видеоконференцсвязи позволило расширить географию участников форума. Прямая связь была организована на 12 круглых столах с абонентами от Калининграда до Хабаровска, а также впервые с авиабазой Хмеймим в Сирии", - подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что одним из ключевых событий "Армии-2017" стало подписание Минобороны РФ 23 государственных контрактов и трех дополнительных соглашений с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 170 млрд рублей. В выставочных павильонах форума более 1,2 тыс. предприятий и организаций представили свыше 18 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности, в том числе 78 иностранных оборонных предприятий из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Эстонии, Чехии, ЮАР и Кореи. Национальные экспозиции представили Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

Всего в работе выставки приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, 20 из которых возглавляли руководители оборонных ведомств. Динамические показы возможностей современной бронетехники, авиации, беспилотных летательных аппаратов, средств связи и разведки, специальной техники, ракетного и артиллерийского вооружения, техники инженерных войск и РХБЗ прошли на полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота.

С показательными выступлениями выступили авиационные пилотажные группы Воздушно-космических сил "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России", "Беркуты" и подразделений Воздушно-десантных войск. Впервые в показательных выступлениях принимала участие пилотажная группа Турецкой Республики "Турецкие звезды".

В парке "Патриот" и на аэродроме Кубинка форум освещали более 2,1 тысячи представителей СМИ, в том числе более 400 представителей иностранных СМИ. На площадках форума в военных округах и на Северном флоте работали более 300 журналистов.