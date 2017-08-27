Северный флот получил новый катер для борьбы с подводными диверсантами

МУРМАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Северный флот (СФ) получил новый противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок". Он поступил на вооружение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами главной базы подводных сил флота - Гаджиево, сообщили в воскресенье в пресс-служба СФ.

"В рамках мероприятий военно-технического форума "Армия-2017" на катере был поднят военно-морской флаг", - сказали в пресс-службе.

Теперь на вооружении подводных сил Северного флота находятся три современных катера проекта "Грачонок". Первый из них получил наименование "Юнармеец Заполярья" и принял участие в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Катера проекта 21980 "Грачонок" разработаны нижегородским ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел", построены на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область). Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним. Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно- ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы.