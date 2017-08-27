Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Северный флот получил новый катер для борьбы с подводными диверсантами

Армия и ОПК
27 августа, 21:34 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 27, августа. /ТАСС

Теперь на вооружении подводных сил флота находятся три современных катера проекта "Грачонок"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Северный флот (СФ) получил новый противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок". Он поступил на вооружение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами главной базы подводных сил флота - Гаджиево, сообщили в воскресенье в пресс-служба СФ.

Галерея
23 фото

Чем гордится Военно-морской флот России

"В рамках мероприятий военно-технического форума "Армия-2017" на катере был поднят военно-морской флаг", - сказали в пресс-службе.

Теперь на вооружении подводных сил Северного флота находятся три современных катера проекта "Грачонок". Первый из них получил наименование "Юнармеец Заполярья" и принял участие в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Катера проекта 21980 "Грачонок" разработаны нижегородским ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел", построены на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область). Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним. Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно- ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле потушен
2
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
3
В Госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и США
4
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
5
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
6
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
7
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама