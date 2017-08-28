"Ъ": директор ФСВТС надеется на позитивный итог в переговорах о поставке Турции С-400

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев надеется, что в переговорах по контракту о поставке Турции российских С-400 вскоре можно будет рассчитывать на положительный итог. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".
"Данный вопрос практически "на выданье", но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы. Я очень надеюсь, что выйдем вскоре на позитивный итог. Наши "заокеанские друзья", конечно, негодуют, но Турция - независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать. Эта система доказала свое превосходство над всеми остальными, это действительно лучшая система ПВО, которая сегодня существует", - рассказал глава ФСВТС.
25 июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании Анкарой и Москвой определенных документов в рамках соглашения о покупке С-400. Однако Москва не стала комментировать данную информацию. Эрдоган сообщил, что "годами Турция не могла получить от США того, что хотела" в вопросах о закупке зенитных ракетных систем, и "вынуждена была вести поиски", которые привели к договоренностям по С-400.
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин ранее заявил, что контракт о поставке Турции С-400 согласован. 23 августа генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на форуме "Армия-2017" в Кубинке уточнил, что контракт "находится в высокой степени готовности, но пока не подписан и не вступил в силу". 25 августа премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что окончательное решение будет принимать исполнительный комитет оборонной промышленности Турции.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.