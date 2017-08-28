Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"

ТАСС, 28 августа. Испытания комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4" прошли в ходе учений на полигоне "Прудбой" под Волгоградом. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе практических занятий пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 не смогла обнаружить цели и нанести условный тактический удар ракетами класса "воздух - поверхность" по наземным пунктам управления войсками после создания помех комплекса РЭБ "Красуха-4", - говорится в сообщении.

В настоящее время на полигоне "Прудбой" проходит сбор более 800 специалистов радиоэлектронной борьбы ЮВО, расчеты и экипажи учатся искажать навигационное поле и "слепить" системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника при подготовке авиационного удара.

В пресс-службе дополнили, что возможности широкополосной станции активных помех "Красуха-4" позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов, и способны "глушить" не только сигнал радиолокационных станций противника, но и радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами.

На полигоне также прошли учения мотострелков, в которых приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих с привлечением около 300 единиц техники, в том числе танков Т-90А и боевых машин пехоты БМП-3. "На общевойсковом полигоне "Прудбой" военнослужащие продемонстрировали свою профессиональную выучку по предметам боевой подготовки, в вождении гусеничной и колесной техники, выполнении упражнений контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин", - сообщает пресс-служба ЮВО.